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18 октября 15:29
автор: Владислав Корегин

Александр Самедов: Кутепов является хорошим защитником, на которого будет спрос

Летом 2022 года российский игрок может стать свободным агентом.

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался на тему возможного ухода из стана красно-белых центрального защитника Ильи Кутепова.

Ранее появилась информация, что московский клуб не продлит контракт с 26-летним россиянином, рассчитанный до конца текущего сезона, если футболист не согласится на существенное понижение зарплаты.

– Илья хороший защитник, на которого будет спрос. Дальше уже идут клубные дела – смогут ли они договориться о продлении или это просто слухи. Сейчас он проигрывает конкуренцию, – цитирует Самедова «РБ-Спорт».

Напомним, Кутепов выступает за основную команду «Спартака» с января 2016 года. В общей сложности он провел за москвичей 111 матчей, забив два гола. Вместе с клубом защитник стал чемпионом России в 2017-м.

В нынешнем сезоне футболист отыграл лишь две встречи за красно-белых.

источник: «РБ-Спорт»
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