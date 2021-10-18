Розе назвал сильные стороны «Аякса» перед игрой с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от встречи 3-го тура Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом». Игра пройдет в Амстердаме 20 февраля и начнется в 22:00 мск.



- Сильные стороны «Аякса»? Если не учитывать Суперкубок Нидерландов (0: 4 против ПСВ Эйндховен), команда пропустила только два гола во всех соревнованиях. Мы должны искать и находить решения, быть очень внимательными и играть активно. При высоком прессинге они предлагают пространство в тылу защиты. У нас будет мало времени, когда мы будем владеть мячом. Мы должны эффективно использовать это короткое время и занять позицию», - передает слова Розе BVB.de.

По итогам двух туров «Аякс» и «Боруссия» выиграли обе своих встречи в Лиге чемпионов и имеют в активе по шесть очков. Очная встреча соперников пройдет 20 октября и начнется в 22:00 мск.