Тухель рассказал о борьбе в АПЛ с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о борьбе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за победу в Премьер-лиге в этом сезоне.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» - эталоны качества и стабильности. За эти годы они показали нам, что нужно, чтобы стать чемпионом. В чемпионате Англии была двухкомандная гонка. И «Челси» должен улучшить все аспекты своей игры - как в нападении, так и в защите», - цитирует слова Тухеля Liverpool Echo.

В текущем сезоне «аристократы» после восьми туров идут на первом месте, имея 19 очков. На один балл меньше у подопечных Юргена Клоппа, на два - у «горожан». В следующем туре «Челси» сыграет с «Норвичем» на «Стемфорд Бридж», «Манчестер Сити» с «Брайтоном» в гостях, а «Ливерпуль» сыграет в дерби против «красных дьяволов» на «Олд Траффорд».