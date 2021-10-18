Джеррард, Мартинес и Эмери попали в шорт-лист «Ньюкасла» на пост главного тренера клуба

Руководство «Ньюкасла» определилось с кандидатами на пост нового наставника команды.

По информации The Times, в данный момент английский клуб рассматривает трех специалистов – Роберто Мартинеса, возглавляющего сборную Бельгии, а также Стивена Джеррарда и Унаи Эмери, тренирующих «Рейнджерс» и «Вильярреал» соответственно.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан отказался от должности главного тренера «сорок».

Напомним, 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел «Ньюкасл». Бывший владелец миллиардер Майкл Эшли продал клуб за сумму около 360 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ «Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав три очка в восьми турах.