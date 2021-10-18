Ростислав Мурзагулов – Галицкому: Вам не стыдно за такого «питомца», как Кайо?

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением по поводу ситуации, которая произошла в первом тайме выездного матча с «Краснодаром» (1:1) в рамках 11-го тура РПЛ.

Напомним, что на 29-й минуте форвард уфимцев Гамид Агаларов покинул поле на носилках из-за травмы, полученной в борьбе с защитником «быков» Кайо. При этом футболист краснодарской команды не получил желтую карточку за данный фол.

– А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе. Гамид – человек, сделавший себя сам своим трудом, дисциплиной, целеустремленностью. А что, если сейчас это все закончилось? – цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России после 11 туров – на счету игрока девять забитых мячей. Ранее футболист попал в состав сборной России на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), но пока что не дебютировал в составе национальной команды.