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18 октября 16:07
автор: Владислав Корегин

Ростислав Мурзагулов – Галицкому: Вам не стыдно за такого «питомца», как Кайо?

Во вчерашней встрече бразильский футболист нанес травму форварду соперников Гамиду Агаларову.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением по поводу ситуации, которая произошла в первом тайме выездного матча с «Краснодаром» (1:1) в рамках 11-го тура РПЛ.

Напомним, что на 29-й минуте форвард уфимцев Гамид Агаларов покинул поле на носилках из-за травмы, полученной в борьбе с защитником «быков» Кайо. При этом футболист краснодарской команды не получил желтую карточку за данный фол.

– А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе. Гамид – человек, сделавший себя сам своим трудом, дисциплиной, целеустремленностью. А что, если сейчас это все закончилось? – цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России после 11 туров – на счету игрока девять забитых мячей. Ранее футболист попал в состав сборной России на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), но пока что не дебютировал в составе национальной команды.

источник: «Спорт-Экспресс»
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