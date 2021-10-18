Неймар пропустит матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом» из-за травмы

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила о текущем состоянии форварда команды Неймара.

По информации источника, 29-летний футболист получил травму приводящей мышцы бедра в расположении сборной Бразилии.

Отмечается, что нападающий пропустит домашнюю игру парижан с «Лейпцигом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится завтра, 19 октября. Также с немецким клубом из-за повреждений не сыграют защитник Серхио Рамос и полузащитник Леандро Паредес.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста.