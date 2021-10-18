Агент Чалова: Карьера Федора развивалась бы по-другому, если бы он перешел в «Кристал Пэлас»

Агент Шандор Варга, клиентом которого является форвард ЦСКА Федор Чалов, жалеет о том, что переход его подопечного в «Кристал Пэлас» в 2019 году не состоялся.

Напомним, что армейцы не согласились отпускать 23-летнего россиянина в клуб АПЛ. Отмечалось, что «орлы» были готовы заплатить за трансфер футболиста от 15 до 25 миллионов евро.

– Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Федор попал бы в руки отличного тренера Роя Ходжсона, который тогда возглавлял «Кристал Пэлас». Я уверен, что его карьера развивалась бы совсем по-другому. Есть ли у Чалова перспектива уехать в Европу? Конечно! Но, еще раз повторюсь, мне лично обидно, что вот так получилось, – цитирует Варгу Eurostavka.

Добавим, что Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В составе столичного клуба он провел 173 матча, забил 43 гола и отдал 30 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.