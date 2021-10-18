Люк Эранандес может сесть в тюрьму 28 октября

Французский защитник «Баварии» Люка Эрнандес может сесть в тюрьму на шесть месяцев 28 октября, сообщает AFP.

19-го числа футболист подал аппеляцию на решение Высшего суда Мадрида приговорить его к лишению свободы, по законодательству ее должны рассмотреть в течение десяти дней.

3 февраля 2017 года Люку и Амелию де ла Оса Лоренте запретили приближаться друг к другу за случай семейного насилия, произошедший на улице за семь лет до этого. Футболист подал апелляцию, которая была отклонена. Несмотря на запрет Эрнандес женился на де ла Оса Лоренте и провел с ней медовый месяц, за что и был приговорен к тюремному заключению.