Роман Терюшков: Было бы здорово увидеть Жиркова в «Химках» – в целом этот игрок интересен клубу

Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков оценил возможное подписание «Химками» экс-игрока сборной России Юрия Жиркова.

Ранее 38-летний футболист заявил о готовности выступать на профессиональном уровне, как минимум, еще один год. Ближайшей зимой игрок ждет предложений от различных команд.

– Возможно ли приглашение Жиркова в «Химки»? Думаю, ближе к зиме мы обсудим этот вариант с тренерским штабом. Безусловно, многое будет зависеть от условий, которые Юрий запросит, это немаловажный фактор. Но в целом этот игрок клубу интересен. Было бы здорово увидеть его игру в «Химках». Если он будет заинтересован, почему бы и нет, – цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, что летом 2021 года Жирков стал свободным агентом после того, как истек срок его контракта с «Зенитом». В составе петербургского клуба он выступал с января 2016-го – на его счету 127 проведенных матчей, в которых он забил пять голов и отдал 16 ассистов. Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал трехкратным чемпионом России.