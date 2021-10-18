Де Брейне назвал Левандовски главным претендентом на за «Золотой мяч»

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне назвал своего фаворита на награду «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

«Если бы я выбирал, то смотрел бы на двухлетний период. Я бы выбрал Левандовски за то, что он выиграл много трофеев с «Баварией» и забил много голов», - цитирует бельгийца The Daily Mail.

Добавим, что в минувшем сезоне Левандовски провел 29 матчей в бундеслиге, в которых забил 41 мяч и отдал семь результативных передач. В розыгрыше Лиге чемпионов поляк принял участие в шести встречах и забил пять голов.

В текущем чемпионате Германии Левандовски провел восемь матчей, в которых отличился девять раз.

Напомним, что в 2020 году »Золотой мяч» решили никому не вручать.