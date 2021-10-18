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18 октября 18:28
автор: Александр Поволоцкий

Де Брейне назвал Левандовски главным претендентом на за «Золотой мяч»

Церемония вручения награды пройдет 29 ноября.

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне назвал своего фаворита на награду «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

«Если бы я выбирал, то смотрел бы на двухлетний период. Я бы выбрал Левандовски за то, что он выиграл много трофеев с «Баварией» и забил много голов», - цитирует бельгийца The Daily Mail.

Добавим, что в минувшем сезоне Левандовски провел 29 матчей в бундеслиге, в которых забил 41 мяч и отдал семь результативных передач. В розыгрыше Лиге чемпионов поляк принял участие в шести встречах и забил пять голов.

В текущем чемпионате Германии Левандовски провел восемь матчей, в которых отличился девять раз.

Напомним, что в 2020 году »Золотой мяч» решили никому не вручать.

источник: The Daily Mail
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