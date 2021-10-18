УЕФА наказал Англию за беспорядки на финале Евро-2020

УЕФА вынес решение по итогам беспорядков в финале чемпионата Европы-2020 между Англией и Италией (1:1, 2:3 по пен.).

Напомним, что перед началом встречи несколько фанатов, у которых не было билетов, пытались прорваться на стадион «Уэмбли». Во время финала Евро были болельщики выбегали на поле, бросали на него предметов и зажигали файеры.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, следующие два домашних матча сборная Англии проведет при пустых трибунах. По второй игре национальной федерации дается испытательный сроком на два года.

Кроме того, Английская футбольная ассоциация оштрафована на 100 тысяч евро.