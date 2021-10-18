Вильена - об игре левым защитником: Я готов приносить пользу «Краснодару» в этой роли

Футболист «Краснодара» Тонни Вильена рассказал о своей игре на позиции левого защитника.

«Я могу играть на этой позиции, хотя все-таки большую часть своей жизни выступал в центре полузащиты. Однако тренеру известно, что и позиция крайнего защитника мне не чужда, и он поставил меня на фланг. Я готов приносить пользу команде в этой роли, никаких проблем. Выкладываюсь на все сто», - приводит слова своего игрока пресс-служба «Краснодара».

Добавим, что в текущем сезоне Вильена провел восемь матчей в составе «быков», в которых отличился двумя забитыми мячами. У футболист подписана контракт с «Краснодаром» до лета 2024 года.