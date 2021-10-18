Головин во вторник вернется в общую группу «Монако»

Российский футболист «Монако» Александр Головин во вторник начнет тренироваться в общей группе своего клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом источник отмечает, что участие полузащитника в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ находится под вопросом.

Головин получил травму 3 октября в победном матче девятого тура лиги 1 против «Бордо». В текущем сезоне 25-летний хавбек провел 13 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал аналогичное количество результативных передач.