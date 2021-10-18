Модрич назвал своего фаворита в борьбе за награду «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич назвал имя футболиста, которого считает главным претендентом на «Золотой мяч» в 2021 году.

«Есть несколько кандидатов. Один из них Бензема, надеюсь, что он выиграет. Карим заслужил «Золотой мяч» из-за того, как он играл в этом году и на протяжении своей карьеры. Он всегда был на высоком уровне и наконец выиграл титул со сборной Франции», — приводит слова хорвата Marca.

Добавим, что Бензема в текущем сезоне чемпионата Испании провел за «Реал» восемь матчей, в которых забил девять голов.

Напомним, что в 2020 году «Золотой мяч» решили никому не вручать.