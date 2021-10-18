Егор Титов: У «Спартака» отсутствует креатив, видимо эту страницу вырвали из учебника клуба

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов назвал причину, которая мешает красно-белым показывать зрелищную игру.

«У «Спартака» напрочь отсутствует креатив. О чем нам всегда говорил Олег Иванович Романцев: «На своей половине — одно или два касания, а у чужой штрафной — творите! Я вам ничего не запрещаю. Придумывайте. Стенки, забегания, вбегания, на третьего — все что хотите». Видимо, когда-то это было в учебнике «Спартака», а затем эту страницу просто вырвали», - приводит слова шестикратного чемпиона России «МК-Спорт».

Добавим, что «Спартак» занимает седьмое место в таблице РПЛ. У красно-белых 17 очков после одиннадцати туров.

В группе B Лиги Европы московская команда располагается на второй строчке, набрав три очка в двух встречах.