«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэласом», забив ответный гол в добавленное время

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэласом» (2:2) в домашнем матче 8-го тура английской премьер-лиги.
В составе хозяев отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. Форвард отличился на 8-й минуте. Второй мяч в активе Александра Ляказетта (90+5).
У гостей голы забили Кристиан Бентеке (50) и Одсонн Эдуард (73).
Таким образом, «Кристал Пэлас» занимает 14-е место, набрав восемь очков. «Арсенал» располагается на 12-й строчке. У «канониров» одиннадцать очков.
В следующем матче 22 октября «Арсенал» встретится на своем поле с «Астон Виллой». «Кристал Пэлас» дома сыграет с «Ньюкаслом».