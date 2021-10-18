Егор Титов: Боюсь, что мы можем потерять самобытный клуб «Ростов»

Бывший хавбек сборной России Егор Титов прокомментировал текущее состояние дел в «Ростове».

«Жаль, что сегодня «Ростов» играет все хуже и хуже и фактически борется за выживание. Ушел Карпин. Полностью поменялась команда, не осталось никого, кто приносил славу «Ростову». Боюсь, что мы можем потерять этот самобытный клуб», - цитирует «МК-Спорт» экс-игрока «Спартака».

Добавим, что «Ростов» занимает 15-е место в таблице РПЛ. У подопечных Заура Тедеева девять очков после одиннадцати туров.

Напомним, что в августе с поста главного тренера «Ростова» ушел Валерий Карпин, возглавив сборную России. Его сменил Юрий Семин. Этот специалист покинул команду в конце сентября.