«Манчестер Сити» готов продать Стерлинга за 80 миллионов евро

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность продажи флангового полузащитника команды Рахима Стерлинга.

Как сообщает Marca, английский клуб готов отпустить 26-летнего англичанина в другой клуб за 80 миллионов евро. Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Добавим, что Стерлинг пополнил состав «Манчестер Сити» в июле 2015 года. В нынешнем сезоне игрок лишь пять раз выходил в стартовом составе клуба. В общей сложности он отыграл 11 встреч, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.