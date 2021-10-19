Руни заинтересован в том, чтобы возглавить «Ньюкасл»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может занять аналогичную должность в «Ньюкасле».

По информации Chronicle Live, 35-летний специалист выразил желание продолжить свою карьеру в стане «сорок», сменив на данном посту Стива Брюса. Отмечается, что клуб АПЛ готов предложить англичанину краткосрочное соглашение, в то время как Руни настаивает на контракте с более долгим сроком.

Напомним, Руни возглавляет «Дерби Каунти» с ноября 2020 года. При нем команда одержала 11 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

В нынешнем сезоне «Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав три очка после восьми туров.