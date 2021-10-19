Диего Симеоне: Сейчас у «Ливерпуля» фантастический отрезок, но мы постараемся доставить им проблемы

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» поделился мнением о своем будущем сопернике.

Напомним, что игра между командами состоится сегодня, 19 октября, в Мадриде. Начало встречи – в 22:00 мск.

– В данный момент у «Ливерпуля» фантастический отрезок. Мне доставляет удовольствие смотреть за тем, как они себя проявляют на футбольном поле. В составе команды есть ряд игроков, готовых быстро убежать в контратаку. Что касается защиты, то ван Дейк действительно усилил их оборону после травмы. В любом случае мы постараемся доставить сопернику проблемы в игре с нами, – цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

После двух туров «матрасники» занимают второе место в турнирной таблице группы B, набрав четыре очка. «Ливерпуль» идет первым с шестью очками.