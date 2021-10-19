Стефано Пиоли: «Порту» – очень опытная команда, «Милану» будет тяжело играть против такого соперника

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил шансы команды на победу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

Отметим, что встреча состоится 19 октября в Португалии на стадионе «Драгау». Начало игры – в 22:00 мск.

– «Порту» – очень опытная команда, поэтому матч против них будет тяжелым. В первых двух играх Лиги чемпионов мы хорошо себя проявили с точки зрения техники, однако нам не удалось набрать очки. Считаю, что «Милан» должен проявить внимательность в нужные моменты и быть осторожнее в мелочах, – приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в первых двух турах группы B «россонери» потерпели два поражения, уступив «Ливерпулю» (2:3) и «Атлетико» (1:2). Что касается «Порту», то «драконы» сыграли вничью с мадридским клубом (0:0), а затем разгромно проиграли «мерсисайдцам» со счетом 1:5.