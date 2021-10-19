Российская бригада арбитров во главе с Ивановым обслужит матч Лиги Европы «Фенербахче» – «Антверпен»

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из судей будет работать на матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Фенербахче» на своем поле примет «Антверпен».

Отмечается, что главный арбитром встречи станет россиянин Сергей Иванов. Помощниками 37-летнего специалиста станут его соотечественники – Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный судья – Кирилл Левников. Отвечать за работу VAR будут Владимир Москалев, а также его ассистент Алексей Лунев.

Напомним, что матч между турецким и бельгийским клубами состоится 21 октября в 19:45 мск. После двух туров «Фенербахче» набрал одно очко и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Антверпен» идет четвертым с нулем в графе набранных очков.