Джейми Каррагер: Сульшер не является тренером уровня Гвардиолы, Клоппа или Тухеля

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил дальнейшие перспективы Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация, что руководство «красных дьяволов» по-прежнему доверяет 48-летнему специалисту, несмотря на неудачные результаты команды. В последних пяти матчах во всех турнирах «манкунианцы» потерпели три поражения.

– Я не вижу плана в игре «МЮ» при Сульшере. Не думаю, что при нем клуб станет чемпионом АПЛ или победит в Лиге чемпионов. Оле не находится на одном уровне с такими тренерами, как Гвардиола, Клопп или Тухель. Говорят, что если Сульшер сможет завоевать трофей, то останется в команде. Но даже если он и победит в Кубке Англии или Лиге Европы, «МЮ» нужен новый тренер, – приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что Сульшер находится на должности главного тренера манчестерской команды с марта 2019 года. В нынешнем сезоне команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в восьми турах.

Нынешнее соглашение норвежского специалиста с «МЮ» рассчитано до лета 2024-го