Матч «Локомотив» - «Галатасарай» в Лиге Европы обслужит австриец Лехнер

Австрийская бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером обсужит матч группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем».

Отмечается, что его ассистировать будут Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Четвертый судья - Маркус Хаметер. За VAR будет ответственен немец Бастиан Данкерт, его помощник - англичанин Пол Тирни.

Напомним, что матч «Локомотив» - «Галатасарай» состоится 21 октября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.