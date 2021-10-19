Роман Терюшков: Я не удивлен, что «Спартаку» интересен Соколов

Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков оценил появившуюся информацию о том, что «Спартак» заинтересован в трансфере атакующего полузащитника «Химок» Артема Соколова.

Ранее стало известно, агент Франко Камоцци предложил красно-белым подписать 18-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.

– То, что им интересуются, я не удивлен. Он один из перспективнейших молодых игроков российского футбола, и мы это прекрасно понимаем. Пока по нему на нас никто не выходил, ни с предложениями относительно покупки, ни с чем либо еще. Готовы ли мы его продать? Все будет зависеть от финансового предложения, – цитирует Терюшкова портал «Метарейтинг».

Напомним, Соколов является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Химок» хавбек присоединился в июле этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах, отличившись одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

За сборную России среди футболистов не старше 19 лет Соколов провел три встречи, в которых сделал четыре ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.