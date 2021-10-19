ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 октября 12:15
автор: Владислав Корегин

Роман Терюшков: Я не удивлен, что «Спартаку» интересен Соколов

18-летний россиянин выступает за «Химки» с лета 2021 года.

Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков оценил появившуюся информацию о том, что «Спартак» заинтересован в трансфере атакующего полузащитника «Химок» Артема Соколова.

Ранее стало известно, агент Франко Камоцци предложил красно-белым подписать 18-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.

– То, что им интересуются, я не удивлен. Он один из перспективнейших молодых игроков российского футбола, и мы это прекрасно понимаем. Пока по нему на нас никто не выходил, ни с предложениями относительно покупки, ни с чем либо еще. Готовы ли мы его продать? Все будет зависеть от финансового предложения, – цитирует Терюшкова портал «Метарейтинг».

Напомним, Соколов является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Химок» хавбек присоединился в июле этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах, отличившись одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

За сборную России среди футболистов не старше 19 лет Соколов провел три встречи, в которых сделал четыре ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

источник: «Метарейтинг»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Зенит" наказан, "Спартак" спасают защитники. Итоги 11-го тура РПЛ"Сочи" уступил "Авангарду""Спартак" в остросюжетном матче вырвал победу у ЦСКАВот настоящая причина отказа Дзюбы от сборной: это не КарпинSilent обратился к Торонто: «Саня, ты, блин, фидишь»Откровенное фото Севастьяновой довело мужчин до мурашек по коже
Президент ФИФА снова говорит о чемпионатах мира раз в два года. А такое вообще возможно?
Джанни Инфантино посчитал необходимым очередной раз объяснить общественности плюсы от перехода с четырехлетнего на двухгодичный цикл чемпионатов мира по футболу. Но как быть с другими турнирами сборных?
Киберспорт убьет Олимпиаду? Рейтинг призовых российских спортсменов в 2021 году
Ребята из Team Spirit порвали российский спорт: наши сенсационные чемпионы мира по Dota 2 за неделю заработали столько, сколько герои Олимпийских игр не получат за карьеру. Об этом - наш видеоролик.
У Панарина — победный гол, Шестеркин — первая звезда, а Костин забросил 2 шайбы за 47 секунд! Русский день в НХЛ
В двух матчах очередного дня регулярного чемпионата НХЛ россияне творили удивительные вещи.
Вопросов больше, чем ответов. Выводы из заявлений Жамнова, с которым нам биться за хоккейное золото Пекина-2022
Относительно штаба олимпийской хоккейной сборной на Играх в Пекине все точки над i расставлены, но ясности с перспективами команды на предстоящем в феврале 2022 года турнире от этого не добавилось.
Выигрыш 44 миллионов рублей на чемпионстве Team Spirit мог оказаться рекламным фейком. Букмекерский обзор
Обзор свежих новостей из мира букмекерского бизнеса.
Драка «Шевченко» со «Спартаком», «безрукий» ЦСКА и «перенапрягшийся» Кокорин в обзоре мемов
Главные события футбольных выходных в традиционной подборке мемов.
Ковальчук едет на шестую Олимпиаду генменеджером сборной России! А вот итоги его грандиозной игровой карьеры
Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Знаменитый нападающий завершает свою игровую карьеру. О том, какой мы ее запомнили - в материале «Плеймейкера».
Ледовые Арабские Эмираты. Зачем КХЛ едет в Дубай на «разогрев» Навке и Загитовой
В декабре наш спорт будет серьезно представлен в рамках Дня России на «Экспо-2020» в ОАЭ. И, возможно, это только начало экспансии на Ближний Восток.
Эконом-режим под «Зенит». Как «Ювентус» забрал три очка у Моуринью перед выездом в Петербург
За три дня до встречи с командой Сергея Семака в Лиге чемпионов «Ювентус» скромно по счету и по игре победил «Рому» в очередном туре Серии А.
Вот так бы и всегда! Почему 11-й тур РПЛ получился лучшим в нашем футболе за очень долгое время
11-й тур РПЛ был очень крутым. Главное его достоинство – абсолютная непредсказуемость результатов и лихие повороты в матчах. Мы от этого порядком отвыкли, а потому встречаем события, которые должны быть вроде бы обычным явлением, словно прилет инопланетян.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика