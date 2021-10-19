«Локомотив» объявил цели клуба до конца сезона-2025/26

Стали известны основные цели и вызовы «Локомотива» до 2026 года.

Отметим, что соответствующие пункты обозначили руководители железнодорожников.

Первым пунктом является достижение стабильных спортивных результатов, а именно победы в чемпионате России и Кубке страны, а также регулярное участие в плей-офф еврокубков – Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом клуб должен стремиться к постоянно положительному трансферному балансу, а рыночная стоимость команды должна расти.

Второй пункт связан с болельщиками. Московский клуб надеется на рост доходов благодаря увеличению фанатской базы и разнообразию предложений.

В третьем пункте говорится о том, что команда рассчитывает на рост поступлений от независимых от РЖД коммерческих партнеров.