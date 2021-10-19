Вячеслав Караваев: Мы не думаем об уходе Роналду. В «Ювентусе» много топовых футболистов помимо него

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

«Мы не думаем об уходе Роналду. В «Ювентусе» много топовых футболистов помимо Роналду. Нервозности нет. Но понимаем, что нас ожидает тяжелая игра. Не нужно думать о наших неудачах, нужно готовиться к матчу и постараться набрать очки», - приводит слова Вячеслава Sport24.

Напомним, что Криштиану Роналду этим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед».

Матч «Зенит» - «Ювентус» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

После двух туров в группе H «Зенит» с тремя очками располагается на третьей позиции. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу квартета, набрав шесть очков.