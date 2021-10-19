Виктор Мозес: Сегодня «Лестер» вполне можно назвать одним из сильнейших клубов в Англии

Фланговый полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от домашнего матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

Напомним, что красно-белые проведут встречу против английской команды завтра, 20 октября, в Москве. Начало игры – в 17:30 мск.

– Этот соперник мне хорошо знаком. Причем с каждым годом «Лестер» становился все более серьезным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии. С уверенностью в своих силах там полный порядок. Понятно, что нам будет очень сложно. Хотя лично у меня статистика против «Лестера» хорошая. Надеюсь, в среду мы тоже победим, а мне удастся закрепить личную позитивную статистику, – приводит слова Мозеса клубная пресс-служба москвичей.

Отметим, что в своей карьере 30-летний нигериец провел 13 матчей против «Лестера», в которых его команды одержали семь побед, три раза сыграл вничью и потерпел три поражения. При этом в этих встречи хавбек отличился одним забитым голом.

После двух туров группы C «Спартак» набрал три очка и расположился на втором месте в турнирной таблице – сперва красно-белые уступили «Легии» (0:1), а затем переиграли «Наполи» (3:2). Что касается «Лестера», то «лисы» поделили очки с неаполитанцами (2:2) и проиграли полякам (0:1).