«Бавария» и дортмундская «Боруссия» поспорят за подписание форварда сборной США Пепи

Нападающий «Далласа» и сборной США Рикардо Пепи может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Германии.

Как сообщает CBS Sports, в услугах 18-летнего игрока заинтересованы «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда. Ранее появилась информация, что трансфер футболиста также хотят оформить «Аякс», «Милан» и «Ювентус».

Напомним, Пепи выступает за «Даллас» с июня 2019 года. Всего за клуб MLS он провел 55 матчей, забил 16 голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до конца декабря 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В составе сборной США форвард отличился тремя забитыми мячам и двумя результативными передачами в четырех встречах.