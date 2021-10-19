Сергей Семак: «Ювентус» - это машина по достижению нужного результата

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

«Ювентус» - это машина по достижению нужного результата. Команда внимательно играет в обороне, здорово контратакует. Выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры», - приводит слова специалиста Sport24.

Матч «Зенит» - «Ювентус» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

После двух туров в группе H «Зенит» с тремя очками располагается на третьей позиции. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу квартета, набрав шесть очков.