Рианчо считает, что «Спартак» должен обыграть «Лестер» в матче Лиги Европы

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых против английского «Лестера» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Полагаю, мы увидим, как «Спартак» будет хорошо конкурировать в Европе. Я думаю, что он должен обыграть «Лестер». «Спартак» намного превосходит своего соперника», - приводит слова специалиста «СЭ».

Матч «Спартак» - «Лестер» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Герции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

После двух туров в группе C «Спартак» с тремя очками располагается на второй позиции. «Лестер» находится на четвертой строчке квартета, набрав одно очко.