Ральф Рангник: Не я принял решение об уходе Николича из «Локомотива»

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера железнодорожников.

Напомним, что сербский специалист покинул московский клуб 5 октября. Его место занял немецкий наставник Маркус Гисдоль.

– Не я принял решение, что Николич не будет тренером. Для меня главное, чтобы команда развивалась. Главное, чтобы игроки понимали, как будет развиваться команда. Они должны становиться лучше и командно, и тактически. В последнюю неделю отсматривал игроков в нашей академии, в «Казанке». У нас топовая академия. Там ведется хорошая работа, – сказал Рангник во время пресс-конференции.

Добавим, что Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда одержала 29 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. В прошлом сезоне клуб стал обладателем Кубка России.

В нынешнем сезоне московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 11 туров.