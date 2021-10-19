Милинкович-Савич может перейти в «Ливерпуль» за 80 миллионов евро

Центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может стать игроком «Ливерпуля» в 2022 году.

Как утверждает Calcio Mercato, руководство «мерсисайдцев» заинтересовано в подписании 26-летнего серба в ближайшие трансферные окна. Отмечается, что римский клуб готов отпустить своего футболиста в команду АПЛ, если за него предложат не менее 80 миллионов евро.

Напомним, Милинкович-Савич пополнил состав «Лацио» в августе 2015 года. В общей сложности он провел за «орлов» 257 матчей, забил 50 голов и отдал 40 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее футболист защищал цвета «Генка» и «Войводины». За сборную Сербии хавбек отыграл 26 встреч (4 гола).