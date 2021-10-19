Колосков - о матче «Зенита» в ЛЧ: «Ювентуса» - это не такая непобедимая команда, как когда-то была

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом».

«Я посмотрел несколько последних матчей «Ювентуса» - это не такая непобедимая команда, как когда-то была. У «Зенита» с таким составом есть хорошие шансы победить «Ювентус», - приводит слова Колоскова «Газета.Ru».

Матч «Зенит» - «Ювентус» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

После двух туров в группе H «Зенит» с тремя очками располагается на третьей позиции. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу квартета, набрав шесть очков.