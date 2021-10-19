Владимир Пресняков: «Ювентус» сейчас не такая страшная команда, какой она была совсем недавно

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и туринским «Ювентусом».

«Не думаю, что «Зенит» завтра получит. Вообще, у них сильная команда, есть подбор качественных игроков. «Ювентус» сейчас не такая страшная команда, какой она была совсем недавно», - приводит слова Преснякова «СЭ».

Матч «Зенит» - «Ювентус» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

После двух туров в группе H «Зенит» с тремя очками располагается на третьей позиции. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу квартета, набрав шесть очков.