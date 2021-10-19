Александр Шикунов: «Ростов» точно не должен вылететь в ФНЛ

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов оценил нынешнюю ситуацию в ростовском клубе.

Напомним, что подопечные Заура Тадеева занимают предпоследнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России после 11 сыгранных туров, набрав девять очков.

– Думаю, «Ростов» сейчас приведет дела в порядок, и все будет нормально. Вылететь они точно не должны. Там подбор игроков не для вылета. Есть команды, где футболисты хуже. Кризис «Ростова» – это следствие ухода Карпина? Конечно, это повлияло на команду. Правда, с Карпиным они начали сезон не совсем хорошо. Сейчас им нужно определиться, что делать с тренером, – цитирует Шикунова «РБ-Спорт».

Добавим, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера ростовчан прошедшим летом, чтобы возглавить сборную России. В августе на его место был назначен Юрий Семин, однако 74-летний специалист руководил командой чуть больше месяца – 25 сентября он подал в отставку. В данный момент исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Заур Тадеев.

23 октября «Ростов» сыграет дома против тульского «Арсенала».