Андрей Червиченко: Если «Зенит» победит «Юве», это будет круче победы «Спартака» в Неаполе

- «Зениту» очень важно зацепить хоть какие-то очки с «Юве».

- Мне слабо верится, что «Зенит» сможет зацепить какие-то очки. В команде слишком большой разрыв в понимании игры, в классе между бразильцами, другими южноамериканцами и нашими перспективными игроками.

Конечно, все возможно, если «Зениту» удастся победить, это значит, команда прыгнула выше головы. Это будет что-то запредельное. Это будет круче победы «Спартака» в Неаполе. Хотя я считаю, что и ничья станет отличным результатом.

АНОНС

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Ювентус» пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало в 21.45. Трансляция на «Матч ТВ».