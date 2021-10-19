Сафиуллин проиграл французу Маннарино в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Роман Сафиуллин завершил свои выступления на турнире «ВТБ Кубок Кремля», уступив в первом круге представителю Франции Адриану Маннарино со счетом 6:1, 6:7 (6:8), 4:6.

Отметим, что встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. У Сафиуллина, занимающего 160-е место в рейтинге ATP, 11 подач навылет, четыре двойных ошибки, а также четыре реализованных брейк-пойнта из десяти. Его соперник оформил семь эйсов, допустил две двойных и реализовал три брейка из шести.

В следующем круге Маннарино сыграет против еще одного представителя России Андрея Рублева, сеяного на турнире под первым номером.