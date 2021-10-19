Маркус Гисдоль: Я действительно воодушевлен в связи подписанием контракта с «Локомотивом»

Немецкий тренер Маркус Гисдоль прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Локомотива».

Отметим, что 10 октября 52-летний специалист занял должность наставника железнодорожников. Ранее команду тренировал серб Марко Николич.

– Примерно 10 лет я работал в Бундеслиге. Я почувствовал, что готов попробовать что-то новое и отправиться в Россию. Рангник и Цорн связались со мной, и я достаточно быстро принял решение. Финансовый аспект не имеет ключевого значения. Я действительно воодушевлен. Лоськов и Пашинин мне помогают. Я ими очень доволен. Мы с ними еще сработаемся, – сказал Гисдоль на пресс-конференции.

Добавим, что ранее в своей тренерской карьере Гисдоль возглавлял такие клубы, как «Гамбург», «Кельн» и «Хоффенхайм». В Бундеслиге под его руководством команды одержали 54 победы, 47 раз сыграли вничью и потерпели 83 поражения.

В первом матче при немецком специалисте «Локомотив» поделил очки с «Рубином» в игре 11-го тура чемпионата России – встреча завершилась со счетом 2:2. В данный момент столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.