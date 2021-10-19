Ральф Рангник: Ради трансфера Бека Бека в «Локомотив» я ездил в Париж – он не собирался в Москву

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник поделился подробностями перехода опорного полузащитника Алексиса Бека Бека в стан московского клуба.

Напомним, 20-летний француз стал игроком железнодорожников в августе этого года, подписав с командой пятилетний контракт. Сумма его трансфера из «Кана» составила шесть миллионов евро. С тех пор он принял участие в семи матчах, отдав один ассист.

– Клуб попросил меня сделать так, чтобы мы стали лучше. Трансферы летом не состоялись бы, если бы не провели с ними беседы. Это было очень сложно. Ради Бека Бека я ездил в Париж. Он не собирался ехать в Москву. В «Лейпциге» и «Зальцбурге» убедить было проще, потому что лиги привлекательные, – сказал Рангник во время пресс-конференции.

Добавим, что Бека Бека является воспитанником академии «Кана». За французский клуб он провел 33 матча, забив один гол. В составе олимпийской сборной Франции хавбек отыграл три встречи.