Валерий Баринов: Мне безразлично, что теперь будет происходить с «Локомотивом»

Народный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на поставленные перед железнодорожниками цели до конца сезона-2025/26.

«Мне безразлично, что теперь будет происходить с этим клубом, но могу сказать, что «Локомотив» проскочит со скоростью «Сапсана» мимо еврокубков. Куда он поедет дальше, я не знаю. Эти машинисты, которые там уселись, не внушают мне доверия», - приводит слова Валерия «СЭ».

Ранее московский клуб озвучил четыре основных пункта своей программы развития.

Напомним, в данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 11 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков. В групповом этапе Лиги Европы железнодорожники располагаются на четвертой строчке квартета E с одним очком.