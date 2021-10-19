Тарасов временно приостановил свою карьеру

Пресс-служба «Велеса» сообщила о том, что опорный полузащитник команды Дмитрий Тарасов принял решение временно приостановить свою карьеру.

По информации источника, причиной данного решения является то, что 34-летний россиянин ожидает пополнение в семье – хавбек планирует проводить больше времени со своими близкими.

Отметим, что в нынешнем сезоне Тарасов принял участие в девяти матчах команды, забив один гол и отдав один ассист.

После 18 туров ФНЛ «Велес» набрал 27 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице,