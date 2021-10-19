Массимо Каррера: «Спартак» ждет непростой матч с «Лестером»

Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча красно-белых против английского «Лестера» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» ждет непростой матч. Нашей команде очень важно не позволять форвардам английской команды убегать в контратаки, этот компонент стоит держать на контроле», - приводит слова специалиста «СЭ».

Матч «Спартак» - «Лестер» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Герции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

После двух туров в группе C «Спартак» с тремя очками располагается на второй позиции. «Лестер» находится на четвертой строчке квартета, набрав одно очко.