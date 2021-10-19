Широков - о матче «Спартака» против «Лестера»: Если смотреть чисто по-футбольному, то шансов нет

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от матча красно-белых против английского «Лестера» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Если смотреть чисто по-футбольному, то шансов нет, согласен. Но еще же есть характер, остается надеяться на него. У „Спартака“, судя по последним трем матчам, с характером все хорошо. Так что будет интересно понаблюдать за этим», - приводит слова Романа Sport24.

Матч «Спартак» - «Лестер» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Герции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

После двух туров в группе C «Спартак» с тремя очками располагается на второй позиции. «Лестер» находится на четвертой строчке квартета, набрав одно очко.