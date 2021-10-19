Леонардо Бонуччи: Я мог стать игроком «Зенита» десять лет назад

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» рассказал о своем несостоявшемся переходе в петербургский клуб в 2011 году.

Напомним, что 34-летний футболист пополнил состав «бьянконери» в 2010-м, перейдя из «Бари» за 15,5 миллионов евро. Вместе с туринцами он стал восьмикратным чемпионом Италии.

– 10 лет назад я мог стать игроком «Зенита». Тогда Конте сказал мне, что я являюсь для него последней опцией в центре обороны, а также то, что мне стоит начать поиски новой команды. Мы начали переговоры с петербуржцами, однако я прислушался к своей гордости и решил остаться, – цитирует Бонуччи Football Italia.

Добавим, что 20 октября «Зенит» на своем поле примет «Ювентус». Начало встречи – в 22:00 мск.

По итогам двух первых туров подопечные Сергея Семака набрали три очка – сперва сине-бело-голубые минимально уступили «Челси» (0:1), а затем одержали разгромную победу над «Мальме» (4:0). Что касается «Ювентуса», то итальянцы обыграли шведский клуб со счетом 3:0 и переиграли «аристократов» (1:0).