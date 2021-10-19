Массимилиано Аллегри: «Зенит» является хорошей командой, играющей в европейский футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался на тему ближайшего матча своей команды против «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Отметим, что 20 октября туринский клуб сыграет с петербуржцами на выезде в рамках третьего тура группы H.

– «Зенит» является хорошей командой, играющей в европейский футбол. В игре против «Челси» они отлично показали себя в оборонительных действиях. Также соперник силен в техническом плане, особенно в полузащите. При этом они имеют двух сильных и разноплановых форвардов. Для «Ювентуса» будет важно одержать победу и набрать три очка, чтобы еще больше приблизиться к выходу в плей-офф турнира, – сказал Аллегри во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что по итогам двух первых туров подопечные Сергея Семака набрали три очка и расположись на третьем месте в турнирной таблице. «Ювентус» идет на первой строчке с шестью очками.