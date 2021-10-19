Войцех Щенсны: «Ювентус» должен сыграть против «Зенита» на 150 процентов

Вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Лиги чемпионов против петербургского «Зенита».

«Мы должны играть в том же духе, как и в последних двух матчах. Играть на 150 процентов. Должны проявить сплоченность. Это и делает результат», - приводит слова Войцеха Sport24.

Матч «Зенит» - «Ювентус» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

После двух туров в группе H «Зенит» с тремя очками располагается на третьей позиции. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу квартета, набрав шесть очков.