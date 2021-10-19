«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с Зиданом

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».

По информации El Chiringuito TV, руководство «красных дьяволов» сообщило 49-летнему специалисту о том, что он возглавит команду во время октябрьского перерыва на матчи сборных. Отмечается, что нынешний тренер клуба Оле-Гуннар Сульшер может покинуть свою должность в самое ближайшее время.

Напомним, что Зидан покинул «Реал» по окончании сезона-2020/21. В данный момент он находится без команды.

Ранее появилась информация о том, что француз вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ».