Главный тренер «Ювентуса» выделил в «Зените» Дзюбу и Азмуна

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил силу форвардов «Зенита» в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У них есть два разных нападающих - Артем Дзюба хорошо играет головой, а Сердар Азмун более силен технически. Чтобы добиться хорошего результата, мы должны хорошо играть», - приводит слова Аллегри «МК-Спорт».

Напомним, что по итогам двух первых туров подопечные Сергея Семака набрали три очка и расположись на третьем месте в турнирной таблице. «Ювентус» идет на первой строчке с шестью очками.