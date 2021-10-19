Барриос продлил контракт с «Зенитом»

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что опорный полузащитник Вильмар Барриос продлил контракт с петербургской командой.
По информации источника, новое соглашение между 28-летним колумбийцем и сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2026 года.
Напомним, Барриос пополнил состав «Зенита» в феврале 2019 года. Сумма его трансфера из «Боки Хуниорс» составила 15 миллионов евро. В общей сложности он провел за петербуржцев 92 матча, забил два гола и отдал три ассиста. Вместе с командой хавбек стал трехкратным чемпионом России.
В составе сборной Колумбии футболист отыграл 48 встреч.
Сине-бело-голубые продлили контракт с Вильмаром Барриосом!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2021
💙🔝 @wilmarBarrios8
источник: ФК «Зенит»